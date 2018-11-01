國際財經

英國指與歐盟就脫歐後金融服務協商取得良好進展，帶動歐洲股市中段上揚，惟市場仍關注英倫銀行的議息結果，以及蘋果公司季績。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7150點，升22點或0.31%；德國DAX指數報11560點，升112點或0.99%；法國CAC 40指數報5113點，升20點或0.4%；意大利富時MIB指數報19238點，升188點或0.99%。

道指期貨暫報25203點，升126點。

英國脫歐部門官員表示，一份可讓倫敦龐大的金融服務樞紐，能夠在脫歐後取得歐盟市場基本准入的協議接近完成，但各項協商仍在進行當中，直到所有事項都達成協議為止。

數據方面，英國10月製造業採購經理指數(PMI)從9月下修後的53.6大跌至51.1，低於預期的53，亦為2016年7月以來新低。英國10月樓價錄得逾5年最慢的升幅，按年僅升1.6%，低於9月的2%，亦低於市場預期的上升1.9%。

另外，美國將公布上周首次申請失業救濟人數，市場料減少3000人至21.2萬人；同時，亦會公布Markit製造業及ISM製造業指數，料分別為55.8及59，前值為55.9及59.8。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報64.9美元，跌0.41美元或0.63%；倫敦布蘭特期油報74.44美元，跌0.6美元或0.8%。