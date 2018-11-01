國際財經

IHS Markit公布，英國10月製造業採購經理指數(PMI)從9月下修後的53.6大跌至51.1，低於預期的53，亦為2016年7月以來新低。

期內，製造業PMI新訂單和就業分項指數在英國脫歐公投後首次下降。IHS Markit主管Rob Dobson表示，英國製造業在10月出現令人憂心的反轉，調查暗示工業生產可能在第四季下滑0.2%。

製造業企業投入物價以28個月以來最低速度增長，但依然較高，因大宗商品價格上漲，而英國脫歐打壓英鎊滙率。