國際財經

周三(10月31日)素有「小非農」之稱的美國10月私人部門新增就業職位增加22.7萬人，大幅好於預期增加18.7萬人，該數據表現良好顯示美國勞動力市場仍繼續增長，所有行業就業人數均顯著增加，尤其是貿易、休閒等領域，同時令市場對周五(11月2日)公布的美國10月非農新增就業職位感到樂觀，美滙指數受此推動突破97.00關口至日內高位97.19。不過，周三(10月31日)英國脫歐大臣多米尼克·雷尼·拉布(Dominic Raab)對議員們表示，他認為脫歐協議可以在三周內達成，即11月21日之前，而歐盟官員亦表示歐盟認為脫歐談判中「展現了新的積極情緒」，市場對英國「軟脫歐」預期再度升溫，英鎊/美元受此推動自日內低位1.2698大幅拉升逾100點至日內高位1.2828，但最終仍輾轉回落至1.2800下方整固，錄得0.45%漲幅。

不過，英國「軟脫歐」預期並未停歇，今早(11月1日)英國方面再度公布脫歐重大利好進展，英國首相與歐盟就英國退歐後的金融服務達成一項初步協議。根據該協議，只要英國的金融監管與歐盟大致保持一致，這項服務協議將使英國金融服務公司在英國退歐後繼續進入歐洲市場。鑒於目前距離英國脫歐還剩不到5個月(退歐時間2019年3月29日)，脫歐談判方面消息亦被市場重點關注，英鎊/美元受此推動再度大幅拉升近150點至時段高位1.2907，並刷新自10月25日以來近一周新高。

不過，英國脫歐方面仍存難點，儘管英國官員稱愛爾蘭與北愛爾蘭的邊境問題「接近得到解決」，但這一問題正是導致脫歐協議遲遲無法達成的關鍵因素，若歐盟英國雙方無法就該難點達成一致意見，恐將限制英鎊反彈動力。

技術分析方面，英鎊/美元目前突破日線圖下降通道(自10月16日高位1.3234自上而下的高點連線)，加之英鎊/美元收復1.2800，短期內有望延續反彈走勢。

投資者需要投資者應重點關注今晚20:00公布的英倫銀行11月利率決議與周五(11月2日)公布的美國10月季調後非農新增就業職位，若英倫銀行一如市場預期宣佈維持利率不變或非農數據表現強勁，英鎊/美元或將回落考驗1.2800甚至1.2700水平，但若英鎊/美元企穩1.2800上方，則需小心英鎊/美元進一步反彈挑戰1.3000整數關口。

策略方面，短期內若英鎊/美元回落至1.2800-1.2810支持區域，我們將買入英鎊/美元，上望1.2970，跌穿1.2760止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd