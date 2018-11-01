國際財經

英國據報與歐盟就金融服務領域敲定脫歐協議，惟市場將焦點落在英倫銀行的議息結果，以及蘋果公司季度業績，投資者希望從中了解該公司的iPhone銷量與其他產品增長，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7106點，跌22點或0.31%；德國DAX指數報11488點，升40點或0.35%；法國CAC 40指數報5096點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報19161點，升111點或0.59%。

道指期貨暫報25137點，升60點。

英國《泰晤士報》引述政府消息人士稱，英國與歐盟的談判代表達成了初步協議，將讓英國金融服務公司在英國脫歐後，仍能留在歐洲市場。消息指，協議涵蓋了未來在服務領域的各方面合作關係，以及數據交換。只要英國金融監管與歐洲大致保持一致，歐盟就會允許英國公司接入歐洲市場。

另一邊廂，英國脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)致函國會負責脫歐事宜的特別委員會主席Hilary Benn，稱預計11月21日之前達成脫歐協議將是合適，並將在敲定脫歐協議時、遞交證據給脫歐委員會。

此外，英倫銀行稍後議息，市場預期，該行將維持利率不變。英倫銀行行長卡尼將於會後見記者，投資者將關注其言論，是否對利率走勢有指示作用。

中美貿易衝突方面，美國總統特朗普指出，美國經濟正在增長，反觀中國過去數月受損害，正經歷困難時刻，但認為中美有機會達成公平協議，相信中方會步出困境。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，特朗普期望與中國國家主席習近平的會面有很良好的成果，未有對中國進口貨加徵關稅作出最後決定，而且不排除在與中國達成貿易討論成果後，取消對部分中國貨徵收關稅。

美國8月原油產量創歷史新高，超越俄羅斯成為全球第一大產油國，且市場愈來愈擔心原油需求可能因全球經濟放緩而減弱，拖累油價走軟，紐約原油期貨延續上日挫逾1%的頹勢，現時每桶報65.07美元，跌0.24美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報74.73美元，跌0.31美元或0.41%。

英國今日稍後將公布10月製造業PMI數據，市場預期由53.8降至53。另外，美國亦公布上周首次申請失業救濟人數，市場料減少3000人至21.2萬人；同時，亦會公布Markit製造業及ISM製造業指數，料分別為55.8及59，前值為55.9及59.8。