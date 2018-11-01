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今日 13:13 中國財經 國際財經

日本對華跨境電商市場料年增兩成

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日本經濟產業省預計，今年日本到中國的跨境電商市場規模，按年增長25.9%，達到1.63萬億日圓(約1135.14億港元)，到2021年前將保持每年20%左右的增速。

日經中文網報道，近年，由日本到中國的跨境電商快速成長。訪日中國遊客在日本購買特產，回國後繼續通過跨境電商購買的行動得到滲透，市場大幅增長。

日本的化妝品和食品廠商紛紛在淘寶、天貓、京東上開店，電商網站成為日本企業開拓中國市場的重要銷售管道。據悉，在即將來臨的「雙十一」中，各家日本企業將積極在跨境電商網站上開展促銷活動。

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