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今日 12:30 國際財經

通用汽車向北美員工推自願離職補償計劃

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通用汽車(GM)表示，已向北美地區約1.8萬名全職員工提出，一個一次性自願離職補償計劃，以降低成本，應對全球兩大汽車市場中國和美國的汽車銷量下滑，及關稅引致的成本上漲情況。

該公司發言人表示，北美全職員工共有約5萬名，當中的1.8萬名為該公司效力最少12年，佔總數36%，他們有資格獲得一次性自願離職補償。這些員工已於周三上午收到自願離職補償通知，可在11月19日前作出最後決定。

通用汽車發言人指出，若一次性自願離職補償計劃和其他降低成本的措施，未能達到公司目標，則可能考慮裁員。

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