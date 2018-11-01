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今日 11:45 國際財經

意央行行長警告GDP或放緩

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意大利央行行長維斯科(Ignazio Visco)警告，倘若借貸成本持續處於高位，家庭和企業將受傷害，呼籲政府確保財政穩定。

意大利政府與歐盟就明年預算陷入爭執，前者計劃將財政赤字與國內生產總值(GDP)之比從今年的1.8%提高至2.4%，後者則稱這違反規定。

維斯科在一場演講活動中稱，近數月的公債孳息率上漲若不回落，將使意大利明年增加逾50億歐羅負擔，對意大利巨大的公共債務產生連鎖影響。他強調，必須以堅定決心保持意大利公共債務可持續的狀態。

雖然意大利政府早前再三強調無意脫歐，但外界仍對意大利能否信守承諾存疑。維斯科強調，對意大利堅定留在歐盟和歐羅區的不確定性一定得消散。他表示，自執政聯盟上台以來，政府公債孳息率所錄得的增幅中，約有一半是緣於對意大利脫歐的擔憂。

維斯科又指出，全球前景正趨黯淡，這對意大利而言特別令人擔憂。他稱，像意大利這樣的國家，增長率已低落，且多年來一直低於歐羅區均值，對經濟活動進一步放緩的感受將更甚於其他地方。

歐盟委員會上周否決了意大利預算案，稱其違背了先前對降低赤字的承諾，並將推高意大利債務，敦促意大利政府三周內提交新預算案。但後者重申無意修改預算案。如果意大利堅拒不讓步，歐盟可能會啟動「超額赤字程序」，最終可能會導致意大利面臨罰款。

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