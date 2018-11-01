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Lyft疑未經授權用小米滑板車遭警告

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小米(01810)表明，不同意將其品牌與召車軟件商Lyft聯繫在一起。

科技網站TechCrunch報道，小米現時已經成為美國境內不少共享電動滑板車服務所依賴的製造商，例如Uber、Lyft、Spin及Bird等。但小米早前正式向Lyft發出一封禁止通知函，稱Lyft在關於共享電動滑板車業務的廣告及文件中，引用了小米的品牌。

小米表示，不能容忍Lyft在未經授權下，修改或改裝小米的電動滑板車，並提供給公眾使用。倘若Lyft不停止使用、購買及改裝小米的滑板車，後者將訴諸法律。同時，還要求Lyft必須停止在滑板車租賃業務中，投放「未經小米允許就進行改裝的」滑板車。

小米強調，在公司不知情、沒有參與或批准的情況下，Lyft對於小米原產滑板車進行改裝，這無疑會讓小米面臨與消費者安全以及產品責任相關的法律風險。

不過，Lyft表示對於在廣告中使用小米的商標，並不知情。發言人回應指，在宣傳Lyft的滑板車時，無意使用其他公司的商標，也沒有意識到與現有供應商會發生這樣的情況。

今年5月，Bird表示已與小米簽訂獨家協議，小米將為其在美國的共享服務提供滑板車。但是當時也有另一位滑板車高層表示，其公司也與小米簽訂合同。

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