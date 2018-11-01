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美滙指數10月累計升2.1% 單月升幅5個月最佳

美國經濟數據持續呈強，ICE美滙指數周三曾升至97.2的16個月新高。10月累計上漲2.1%，是5月以來最強單月升幅。

耶倫：美國政府債務正惡化 情況不可持續

前聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)稱，美國政府的債務越滾越大，正朝向惡化情況發展，白宮應該透過加稅和削減開支，去解決高債務問題。

道指曾飆逾四百點 收市回順漲241

通用汽車和Facebook業績強勁，刺激美股道指周三曾彈升461點，收市回順升241點或0.97%，過去兩日累計升幅超過670點；標指漲1.09%；納指更漲2.01%，技術上走出調整區。蘋果、Alphabet、亞馬遜、Netflix攀升2.6%至5.5%。10月累計，道指跌5.1%、標指挫6.9%、納指大插9.2%，單月跌幅分別創3年、8年、近10年來最大。

中央政治局:經濟下行壓力加大 要及時採對策

習近平周三主持中共中央政治局會議，會議指出，經濟下行壓力有所加大，要及時採取對策。

上交所:支持併購重組 助化解質押風險

上海交易所公布，將加大對併購重組支持力度，努力幫助上市公司化解股票質押風險，對確有主業經營但短期遇到資金困難的企業，提供流動性支持。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國10月私人企業新增職位22.7萬個，高於預期的18.9萬個，為2月以來新高。

￭ 紐約期金曾跌至每盎斯1213.4美元的3周低位，收市報1215美元，挫10.3美元或0.8%。10月全月仍升約1.6%。

￭ 布蘭特期油收市跌0.6%，以即月合約計全月下滑8.8%；紐約期油跌1.3%，全月挫10.8%。

￭ 美國8月每日原油產量1134.6萬桶，創歷史新高，超越俄羅斯成為全球最大產油國。

￭ AIG第三季業績虧損13億美元，表現較預期差；前一年度同期虧損19.1億美元。

￭ 通用汽車第三季按年扭虧為盈賺25.34億美元，期內收入增6.4%。

￭ 百勝餐飲(Yum Brands)第三季盈利按年增8.61%。

￭ 英國脫歐大臣藍韜文樂觀預期，11月21日之前將達成脫歐協議。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市揚1.71%，單日升幅是去年4月以來最大。

￭ 中共中央政治局舉行集體學習，習近平敦促加快人工智能健康發展。

￭ 上交所：截至10月底，滬市1446家公司首三季淨利潤按年增11%，當中約90%錄盈利。

￭ 深交所：截至10月底，深市2126家上市公司首三季合計盈利按年增9.54%。

￭ 杭州如涵控股據報計劃明年赴美上市，集資1億至2億美元。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9745元，較周二紐約尾市跌41點子。

￭ 微眾銀行：高峰期單日交易量可達1億筆，用戶超過8000萬。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報24973點，較港收市低5點。

￭ 夜市期指收報25012點，升101點，較昨日恒指收市高水32點。

￭ 查良鏞喪禮以私人形式舉行，11月12日至30日在香港文化博物館之金庸館設置公眾弔唁冊。

￭ 合和實業(00054)半年盈利按年增2.97倍。派第一次中期股息30仙。

￭ 新地(00016)沙田石門W LUXE加推第二批7層，加價3%。

￭ 中建材(03323)首三季盈利按年飆升1.2倍。

￭ 甘肅銀行(02139)9個月淨利潤30.98億人民幣。

￭ 中興通訊(00763)獲控股股東同意貸款不超過10億元人民幣。

￭ 騰訊科技(深圳)及深圳市騰訊計算機，起訴幣應(inChat)軟件開發商Chips Limited及營運商風雲公司，稱後者全面抄襲微信軟件。

￭ 大健康(02211)截至6月底止18個月業績虧損9.17億元人民幣，不派息。股份周四復牌。

￭ 消息：中國平安(02318)計劃最快明年將其醫療科技子公司在香港上市。

￭ 金管局：9月底本港人民幣存款跌2.9%，至6003億元人民幣。

￭ 本港9月新申請貸款個案按月減少55.6%至7977宗；新批出按揭貸款額按月減少33.8%至316億元。

￭ 世銀報告：香港全球營商環境排名第4，中國內地排名大幅升至46位。