國際財經

美國經濟數據持續呈強，美元滙價周三一度升至16個月新高。

ICE美滙指數尾段升0.08%至97.09，是2017年6月以來最強，10月累計升2.1%，是5月以來最強。較早時，美國ADP公布，10月私營職位增長優於預期。數據有助美滙強勢。

歐羅兌美元滙價下滑0.24%，累計10月跌2.5%，是5個月以來最弱。

英國有望達成脫離歐盟協議，英鎊兌美元升0.53%，本月累計跌2%。

美元兌日圓滙價變動不大。日本央行較早時公布息率不變。