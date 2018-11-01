美國經濟數據持續呈強，美元滙價周三一度升至16個月新高。
ICE美滙指數尾段升0.08%至97.09，是2017年6月以來最強，10月累計升2.1%，是5月以來最強。較早時，美國ADP公布，10月私營職位增長優於預期。數據有助美滙強勢。
歐羅兌美元滙價下滑0.24%，累計10月跌2.5%，是5個月以來最弱。
英國有望達成脫離歐盟協議，英鎊兌美元升0.53%，本月累計跌2%。
美元兌日圓滙價變動不大。日本央行較早時公布息率不變。
今日 05:49 國際財經
美國經濟數據持續呈強，美元滙價周三一度升至16個月新高。
ICE美滙指數尾段升0.08%至97.09，是2017年6月以來最強，10月累計升2.1%，是5月以來最強。較早時，美國ADP公布，10月私營職位增長優於預期。數據有助美滙強勢。
歐羅兌美元滙價下滑0.24%，累計10月跌2.5%，是5個月以來最弱。
英國有望達成脫離歐盟協議，英鎊兌美元升0.53%，本月累計跌2%。
美元兌日圓滙價變動不大。日本央行較早時公布息率不變。
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