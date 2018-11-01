國際財經

通用汽車(GM)和Facebook(fb)業績強勁，投資者情緒轉熱，刺激美股連續第二天大升，道指周三一度彈升461點，高位觸及25336點；但以10月全月計，三大指數以至全球股市仍顯著下跌，其中，納指大瀉逾9%，創下2008年以來最差的單月表現。另外，美國經濟數據強勁，美滙指數曾升至16個月高位。

道指尾段高位回順，收市升241點或0.97%，報25115點；標指在包括fb等通訊股帶領下升1.09%，報2711點；納指更漲2.01%，走出調整區，收報7305點。蘋果高收2.6%，Alphabet上揚3.9%，亞馬遜反彈4.4%，Netflix攀升5.5%。正全力替共和黨下周二中期選舉拉票的美國總統特朗普續在Twitter往自己臉上貼金，指美股周二飆400多點，周三應該也會表現很好，因為企業盈利強勁。

然而，10月全月美股仍損失不少，標指挫6.9%，是8年來最大單月跌幅；道指跌5.1%，單月跌幅是3年來最大；納指更大插9.2%，為近10來最差單月表現。

歐亞股市同樣在周三大漲，法股高收2.31%；英股和德股亦升超過1.3%， 但全月計三大市場仍跌約5%至7%。日股昨抽高2.2%，惟10月表現仍挫9.1%。

美滙升破97 金價3周低

美滙指數周三曾升至16個月新高的97.2，尾段靠穩在97水平；美元兌歐羅升0.25%，報1.1319美元，兌日圓回落0.18%，報112.91日圓。美國經濟數據表現持續理想，市場預期聯儲局年底再加息一次，吸引投資者買入美元，美滙指數在10月勢連續第7個月上升，是逾三年來最長連升紀錄。

美國勞工市場持續強勁，ADP美國私企職位10月增加22.7萬個，遠勝預期的18.9萬個。芝加哥採購經理指數(PMI)從9月的60.4降至10月的58.4，是半年低位，但數字顯示該區經濟情況繼續改善。

紐約期金曾跌至每盎斯1213.4美元的3周低位，收市報1215美元，挫10.3美元或0.8%。10月全月仍升約1.6%。

布蘭特期油收市跌0.6%，報每桶75.47美元，以即月合約計全月下滑8.8%；紐約期油跌1.3%，報65.31美元，以即月合約計全月挫10.8%。數據顯示，美國原油庫存上周增加320萬桶，但燃料庫存有所減少。