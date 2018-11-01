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今日 03:11 國際財經

Sprint第三季扭虧 收入與淨利潤勝預期

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美國第四大流動通訊營運商Sprint公布，截至9月底止第三季淨利潤為1.96億美元，前一年度同期虧損4800萬美元。每股盈利為5美仙，分析員原先預期虧損1美仙。

集團指出，上季營運收入由去年同期的79.3億元升至84.3億美元，分析員預期為79.7億美元；新增客量為10.9萬個，低於去年同期的16.8萬個，但優於分析員預期的減少1萬個。

Sprint行政總裁Michel Combes指出，將專注吸引使用平板電腦與智能手錶的消費者開通流動通訊服務，以提高收入。

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