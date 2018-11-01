國際財經

美企業績、經濟數據理想，利好投資氣氛，美股周三高開高走，道指在金融股和科技企業帶動下，下午一度飆逾400點。不過，預期10月仍將錄得較大跌幅，主要是受貿易戰憂慮、美國聯儲局在把貨幣政策正常化的進程中可能犯下政策錯誤，以及對全球經濟增長放緩的憂慮等拖累。

截至本港時間凌晨約2時5分，道指報25269點，升394點或1.59%，稍早時一度高見25276點，升幅達402點；標普500指數報2730點，升47點或1.78%；納指報7350點，升189點或2.64%。

金融股VISA股價飆4.4%，暫為表現最強道指成分股，高盛攀升4.2%，摩根大通都上揚2.8%。另外，包括Facebook(fb)在內的季度業績理想，幫助提振市場信心，目前fb股價升4.6%。另外，亞馬遜、Netflix、谷歌母公司Alphabet和蘋果股價亦造好，分別升5%、7%、5%和3%。

今日為10月最後一個交易日，道指本月迄今已下跌5.7%，將錄得2015年8月下挫6.6%以來的最大單月跌幅；標普500指數已下跌6.6%，將錄得2010年5月重跌8.2%後的最大單月跌幅；納指跌幅最大，下跌8.3%，將錄得2007年10月暴跌17.7%後的最大單月跌幅。

CMC Markets UK首席分析師Michael Hewson在研究報告中指出，美股反彈很可能是因為月底時投資者調整倉位所致，但過去幾日也有一些跡象表明，在某種程度上大多數壞消息已經在股價中得到反映。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的ADP 10月私人企業新增職位22.7萬個，高於預期的18.9萬個，亦為2月以來新高。市場關注周五(11月2日)公布的10月非農就業職位數據，前值為增加13.4萬個，預期為增加19萬個。

歐股方面，泛歐Stoxx 600指數收報361點，上揚1.71%，單日升幅是去年4月以來最大，不過，10月累計仍錄得超過兩年以來最差的單月表現。