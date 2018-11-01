國際財經

聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)稱，美國政府的債務愈滾愈大，正朝向惡化情況發展，白宮應該透過加稅和削減開支解決高債務問題。

耶倫周二在華盛頓出席一項活動時對CNBC稱，美國債務的發展路程「不可持續」。她說，「如果我有魔術棒，我會加稅並削減退休開支」。

在2018財政年度，美國財政赤字按年飆升17%，規模達到7790億美元。總統特朗普去年底將企業稅率由35%，大幅降低至21%。與此同時，聯邦開支卻增加至6年最高水平，收入則只輕微增長。