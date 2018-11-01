訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 01:07 國際財經

耶倫:美國政府債務正惡化 情況不可持續

放大圖片

聯儲局前主席耶倫(Janet Yellen)稱，美國政府的債務愈滾愈大，正朝向惡化情況發展，白宮應該透過加稅和削減開支解決高債務問題。

耶倫周二在華盛頓出席一項活動時對CNBC稱，美國債務的發展路程「不可持續」。她說，「如果我有魔術棒，我會加稅並削減退休開支」。

在2018財政年度，美國財政赤字按年飆升17%，規模達到7790億美元。總統特朗普去年底將企業稅率由35%，大幅降低至21%。與此同時，聯邦開支卻增加至6年最高水平，收入則只輕微增長。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。