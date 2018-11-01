國際財經

意大利近期爆發政府預算赤字危機，影響所及，當地銀行的資產大縮水，自5月以來，市值合共損失近400億歐羅。

據歐羅區銀行監管機構最新公布的銀行業壓力測試結果顯示，意大利銀行業的流動性「情況可控」，並不存在問題。

意大利政府早前不顧歐盟反對，執意將2019年的預算赤字調高至本地生產總值(GDP)的2.4%，但方案遭到歐盟委員會否決，認為預算案違反歐盟規則。投資者因此抛售意大利國債，令到意大利銀行業損失慘重，國債佔當地銀行總資產約10%，銀行因此需作出大量撇賬。