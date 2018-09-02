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新華社報道，中非合作論壇第七屆部長級會議9月2日在北京舉行。國務委員兼外交部長王毅、商務部部長鍾山與南非外長西蘇魯、貿易和工業部長大衛斯共同主持會議。53個中非合作論壇非方成員國外交部長和主管對外經貿事務的部長或代表以及非盟委員會高級代表出席。

鐘山表示，過去三年來，中非「十大合作計劃」得到全面有效落實。習近平主席將在北京峰會上宣布中國對非務實合作新舉措，推動中非經貿合作取得新發展，為構建更加緊密的中非命運共同體注入新動能，為推動構建人類命運共同體作出新貢獻。

王毅表示，中方希望把中非共建「一帶一路」、非盟《2063年議程》、聯合國2030年可持續發展議程以及非洲各國發展戰略結合起來，為中非全面戰略合作夥伴關係發展開創新機遇、開拓新領域、開啟新願景。

西蘇魯表示，中國是非洲最值得信賴和依靠的合作夥伴，感謝中方長期以來提供的支持幫助，願向中國學習發展經驗，加強雙方在農業、教育、衛生、科技、經貿、基礎設施建設等各領域合作，把非洲的資源優勢轉化為發展動力，加快非洲工業化進程。

會議審議通過了《關於構建更加緊密的中非命運共同體的北京宣言》和《中非合作論壇——北京行動計劃（2019－2021年）》兩份成果文件草案，將提交中非領導人在北京峰會上通過。