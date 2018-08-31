國際財經

全球股市周五被貿易戰陰影籠罩，美國總統特朗普不否認計劃如期落實對另外2000億美元中國商品加徵關稅，令投資者不安，市場亦關注美國與加拿大的貿易談判。不過，在蘋果股價再破頂支持下，美股跌幅相對有限，收市個別發展，道指連續第二個交易日偏軟，納指則扭轉上日跌勢而溫和造好。

美加下周三恢復貿易磋商

美國與加拿大的貿易談判周五來到最後期限，兩國均表示會及時達成共識，但隨後加拿大傳媒披露，特朗普周四接受彭博專訪時提到無意向加拿大讓步，儘管他表明不能公開這番言論，惟加拿大官員得悉有關內容，並且質問美方，導致談判受阻，在周五美市中段，兩國仍未有協議，消息令道指跌幅略為擴大，由早段最多升41點，轉為最多挫107點。尾市傳出美加兩國結束談判並且無果而終，但在眾多核心議題取得進展，下周三恢復磋商，特朗普亦告知國會簽署美國與墨哥早前達成的貿易協議，並歡迎加拿大加入，尋求在90天內簽署落實三國多邊協議，美股借勢上行，道指收市只跌22點或0.09%，報25964點；標指由跌轉升不足1點，收報2901點；納指則上揚0.26%，收報8109點。

將在9月12日發布新產品的蘋果，創228.87美元新高，最多升1.7%，收市仍漲1.1%。亞馬遜漲0.5%，也對大市有支撐作用。道指成份之中，以思科上揚1.3%的升幅最強勁；對貿易戰敏感的波音飛機則回落1.1%，為跌幅最成份股。

納指上月表現八年最佳

8月累計，道指升2.1%，標指漲3%，兩個指數都錄得2014年以來表現最好的8月；納指更大幅攀升5.7%，為2000年來最佳的8月。相對地，主要歐股市場在8月出現單月跌幅。亞洲市場，除了香港、內地和新加坡，主要股市都較7月底上升。

英法德股周五均低收逾1%，汽車股表現最差，跌超過1.1%，因特朗普聲言歐盟廢除美歐汽車關稅的做法並不足以令美國滿意。亞股廣泛下跌，儘管日股尾段收復部分失地，仍微挫0.02%。

美歐貿易關係再現緊張，促使歐羅尾段回軟，跌0.54%，報1.1607美元。美滙指數重上95，升0.39%，報95.08；美元兌日圓跌0.09%，報110.9日圓；紐約期金升1.7美元或0.1%，收報每盎斯1206.70美元，本周累計跌0.5%，8月累跌2.2%。

全球貿易戰風險增加，投資者擔心石油需求前景，拖累油價向下，紐約期油下滑0.6%，每桶收報69.8美元，布蘭特期油跌近0.5%，報77.42美元。

美國數據方面，密歇根大學消費信心指數從7月的97.9降至8月的96.2，雖然高於市場估計，仍是1月以來最低。芝加哥採購經理指數（PMI）從7月的65.5降至8月的63.6，較預期差。