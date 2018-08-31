國際財經

美國福特汽車北美業務主管Kumar Galhotra披露，集團已擱置在美國出售於中國生產的汽車計劃，因為涉及高昂關稅。

美國總統特朗普政府已經向中國進口汽車徵收25%關稅。同時，華府也研究向所有進口汽車徵收25%關稅。

Galhotra指出，中國生產的Focus Active原先可能成為美國市場暢銷型號，而擱置有關計劃對集團在美國的僱員數目或美國市場銷售收益，都不會帶來明顯影響。

Galhotra表示，Focus Active在歐洲與中國的生產與銷售安排不會有任何變化。