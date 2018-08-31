國際財經

美股下周一由於勞工節假期休市，大市周五交投偏淡，由於美國與加拿大在白宮設定的周五限期仍未達成貿易協議，加上美中關稅戰面臨升級的危險，都利淡華爾街投資氣氛，道指在午市初段一度挫逾100點。

截至本港時間凌晨約零時45分，道指報25905點，跌81點或0.31%，稍早時一度下滑107點，低見25879點；對貿易戰敏感的波音飛機回落1.2%，暫時為表現最差道指成份股；紐約期油暫偏軟跌0.38%，油股雪佛龍都回落1.2%；

不過，蘋果繼續創新高，盤中一度高見歷史最高位228.87美元，暫時報228.21美元，上漲1.4%，支持納指仍靠穩，報8099點，升10點或0.13%；標普500指數則報2894點，回吐6點或0.22%。標指與道指早段都造好。

外電報道，特朗普表示，在談判北美自由貿易協定（NAFTA）上，美加任何協議「都完全按照我們的條款來決定」，投資者憂慮美加短期內或難以達成協議。加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，尚未就NAFTA談判與華盛頓達成協議，兩國官員周五稍晚將繼續在美國貿易代表辦公室(USTR)開會。

另外，據美國媒體報道，特朗普已向其幕僚表示，最早可能於下周向價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅。中國外交部發言人則表示，美方所謂的「強硬施壓的做法」對於中國沒有用，也無助於問題的解決；強調中方對於經貿摩擦問題始終抱有一以貫之的態度和立場，即在相互尊重的立場上，通過平等、對等、誠信和務實對話來解決有關問題，符合相關方面的根本利益，也是國際社會所希望看到的。

數據方面，美國密歇根大學8月消費者情緒指數終值跌至96.2，高過市場預期，但創今年1月後最低；現況指數終值跌至110.3，高過市場預期，但預期指數終值跌至87.1，低過市場預期。