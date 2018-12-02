即巿股評 港股直擊 國際財經

恒指周五收報27888點，挫275點(0.98%)；繼5月至7月持續下滑後，8月恒指埋單再瀉694點(2.43%)，出現四連跌。

從歷年恒指按月變幅分析，8月表現多數不濟，下跌比例更屬12個月中最高(約57%)，當中或存在「季節性」因素──基金經理放暑假經常被拿來作解釋，而「七翻身」(約50年間上升比例63.3%，平均漲幅2.6%；惟今年7月恒指錄得1.29%跌幅)後8月普遍有沽售壓力亦有可能。

無論如何，恒指連跌4個月並不常見，過去約50年只曾發生10次，最近的是在2015年11月至2016年2月，隨後3月則顯著回升8.7%。這次會否歷史重演？即踏入9月，港股可以迎來深度超賣反彈？

恒指經過4個月下行確有條件反彈，然而，7月31日出現「真死亡交叉」後的22個交易日內最大彈幅僅0.51%，是近8次發出真死亡交叉警號後最低，可見市底偏弱；「四連跌」後9月縱使反彈，實在不宜對港股往後的「彈力」抱太大期望。何況，外圍環境變數多，是9月大市難以樂觀的原因。

首先，新興市場金融動盪不斷發酵。8月中爆出的土耳其貨幣危機尚未有平息跡象，周內阿根廷披索再度急瀉，雖然未即時禍及歐美股滙，惟本欄早前提到，巴西雷亞爾兌美元失守「四算」已敲響新興市場警號，今年餘下時間新興市場的波動不容低估。

更關鍵的是中美貿易戰愈演愈烈。美國總統特朗普以縮窄貿赤為由向中國進口貨品大範圍加徵關稅，分析普遍相信特朗普其實是為共和黨於美國國會中期選舉爭取籌碼，愈接近11月8日的選舉期，估計兩國博弈將趨向白熱化，雙方如何出招，對環球股市短線及長線會產生重大影響。從現在情況預測，貿易戰和解機會十分低，兩強交鋒，連帶港股在內的新興市場必受池魚之殃。儘管統計上每逢美國中期選舉年，恒指於9月及10月升多跌少，但今年風險特別高，不宜只參考以往數據便作出判斷。

此外，聯儲局9月25日至26日議息，按主席鮑威爾在傑克森霍爾央行年會的言論與利率期貨市場表現，加息0.25厘似無懸念，而香港在聯滙制度下一直沒有隨美國上調利率，港美息差愈來愈大，走資壓力日增，本地銀行短期內加息的可能性愈來愈高，也對9月港股氣氛帶來一定負面影響。

換句話說，即使恒指近4個月已累挫9.5%，9月會否出現超賣反彈頓成疑問，縱使回升，幅度相信亦有限。

9月港股前景未許樂觀，附【圖】所見，統計數據顯示，9月恒指上升比例只有47.9%，在各月份中排行尾二(僅高於8月)；而且平均回落1.02%，在全年來說屬第三差，反映9月對港股而言並非「好月」，走勢偏淡的機會較高。故投資者若部署博反彈，也要考慮潛在升幅的值博率及注意隨後會否跌得更深。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容