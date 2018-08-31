國際財經 港股直擊 即巿股評

又到每個月最尾一日，簡單為港股埋數，恒指8月又係負增長，全月要跌694點(2.43%)，更悲是連續四個月下跌，合共慘跌2919點(9.48%)。

仔細望埋恒指成分股今個月表現，最敗家藍籌是舜宇(02382)，全個月插23%，瑞聲(02018)傷勢亦重，8月被質低13%，之後就數到國壽(02628)，整月要挫9.4%。北水提款機騰訊(00700)，8月也跌4.28%。最叻藍籌都幾意料之外，長實(00001)登上8月升幅王，全月揚6%，之後到中海油(00883)及太古A(00019)，今個月分別升5.8和4.3%。

至於花旗國今個月股市表現仍撐得住，不計今晚美股收市，道指及標普500暫升2.25%及3.01%，科技股為主的納指仲威，整個月暫飆5.43%。

納指近期連番創上新高，由蘋果(美國上市編號：AAPL)及亞馬遜(美國上市編號：AMZN)領軍外，中型股貢獻也大，落後又未起動的科技股亦唔少，例如全球最大半導體光刻機設備商ASML(美國上市編號ASML)。

ASML前身是飛利浦及ASM(00522)母公司ASML於1984年合資公司，1995年跨美國納斯特克與阿姆斯特丹交易所上市，2001年改名為ASML。45納米下高端光刻機市場，ASML獨霸八成市佔率，尤其在極紫光(EUV)領域。唔好睇少一部EUV光刻機售價，江湖傳聞每部售價達1億歐元，折合9.17億港紙。

光刻決定半導體線路精度，即主宰晶片性能，其他光刻機主要生產商如日系的Nikon與Canon，近年研發投入與資本開支大幅落後，在先進制程上被ASML拋甩1至2代。隨着半導體進入納米時代，工藝推至材料物理極限，而半導體邁向5納米，晶片設計成本將是14或16納米三倍。此外，各晶片巨企如台積電、三星及英特爾，持續競逐10納米下制程，EUV設備成為必需品。

事實上，打開第二季盤數，ASML有7部EUV光刻機入帳，佔營業收入35%，推動集團次季收入按季增兩成，達27.4億元(歐元‧下同)，純利則有5.8億元，按季升25%。公司預計今年可生產20部EUV機，明年可提升至超過30台，即是為未來增長動力墊底。

正如之前介於的手術機械人Intuitive Surgical(美國上市編號ISRG)，業務獨特又近乎零對手的股票，入市就要有克服畏高決心，因ASML預測市盈率達30倍，但預測今年純利有兩成增長，未來股本回報可超過20%，值得在200美元附近開始收集，上望250美元，失守185美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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