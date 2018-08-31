國際財經

日本政府周三(8月29日)發布了8月的月度報告，展示政府對日本經濟現狀的評估和闡明政策立場，雖然報告連續第八個月維持整體評估不變，認為日本經濟「正以溫和速度復甦」，但特別提到了需關注的幾大風險，包括貿易爭端對全球經濟的影響、海外經濟體的不確定性，以及金融和資本市場波動的影響，表明持續增加的主要經濟體貿易摩擦升級風險，令日本政府擔心干擾全球供應鏈和出口需求。

值得一提的是，近期中美貿易談判效果不彰，而且歐美間亦未能就汽車關稅達成一致協議，此前歐盟貿易專員稱，歐盟願意取消汽車等所有工業產品的關稅，但特朗普稱「不夠好」，加之上周特朗普曾重申將對進口歐盟的每輛汽車徵收25%的關稅，鑒於汽車出口對歐盟極為重要，僅德國就貢獻了全球超過20%的汽車出口量，市場憂慮歐美貿易協議談判失敗將引起新一輪「貿易戰」，資金湧入日圓尋求避險，令美元/日圓周四(8月30日)從111.70附近大幅下挫80點至日內低位110.94。

事實上，日圓走強亦在情理之中，除卻歐美間貿易短期內無法達成一致外，新興市場危機亦越演越烈呈蔓延之勢。周四(8月30日)巴西央行宣布以4.20雷亞爾兌1美元的滙率進行外滙干預，為6月22日以來首次行動，阿根廷央行則既加息又拋售逾3億美元進行干預，今年以來巴西雷亞爾已累跌逾20%，阿根廷比索和土耳其里拉分別跌超50%和40%。除此之外，南非蘭特和俄羅斯盧布的跌幅也都達到兩位數，印度盧比和智利比索的跌幅都接近10%。儘管新興市場貨幣貶值不斷，巴西、阿根廷等央行紛紛出手，但效果不明顯，若危機進一步擴大，有望推動日圓進一步走強。

今日(8月31日)日本公布的經濟數據好壞不一：7月失業率增長2.5%，差於預期增長2.4%；7月工業生產按月下跌0.1%，遜於預期增長0.2%；但日本8月東京消費者物價指數(CPI)按年增長1.2%，高於預期增長1.0%。數據公布後美元/日圓曾一度反彈至111.13，但新興市場危機未除，令日圓仍受追捧，令美元/日圓掉頭下挫至時段低點110.67，刷新自8月23日以來逾一周新低。鑒於美元/日圓在112.00上方仍存較強阻力，短期內若滙價跌破109.80-110.00區域支持，後市有望進一步下探109.00甚至108.00水平。

策略方面，短期內待美元/日圓反彈至111.50-111.60區域沽出，下望110.20，升穿112.10止損。

https://www.facebook.com/mfinance.ltd