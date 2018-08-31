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今日 18:28 國際財經

貿戰憂慮升溫 歐股中段跌幅擴大

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美國擬再向中國貨品加徵關稅，加上歐盟與美國貿易政策仍存在分歧，以及新興市場貨幣危機未除，歐洲股市中段跌幅擴大。

截至本港時間傍晚6時20分，英國富時100指數報7482點，跌33點或0.44%；德國DAX指數報12366點，跌128點或1.03%；法國CAC 40指數報5414點，跌63點或1.17%；意大利富時MIB指數報20348點，跌146點或0.71%。

道指期貨暫報25956點，跌54點。

歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)表示，希望能維持7月時與美國總統特朗普達成的「停火協議」，不徵收汽車關稅，但若美國推翻協議，歐盟將以牙還牙。

數據方面，歐羅區8月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升2%，低於預期升2.1%；7月失業率為8.2%，符合預期。法國8月HICP初值按月上漲0.6%，高於預期升0.5%。英國8月全國樓價按年平均上漲2%，低於預期上漲2.7%。

此外，美國稍後將公布8月芝加哥採購經理指數(PMI)，以及8月密歇根大學消費者信心指數終值。

油價回落，紐約原油期貨報69.76美元，跌0.49美元或0.7%；倫敦布蘭特期油報77.14美元，跌0.63美元或0.81%。

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