國際財經

美國據報最快下周再向中國貨品加徵關稅，歐盟亦表明與美國貿易政策仍有很大分歧，市場擔憂全球貿易關係進一步惡化，加上新興市場貨幣出現大動盪，市場避險情緒升溫，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報7491點，跌24點或0.32%；德國DAX指數報12383點，跌111點或0.89%；法國CAC 40指數報5440點，跌37點或0.68%；意大利富時MIB指數延續上日挫逾1%的頹勢，現報20346點，跌148點或0.73%。

道指期貨暫報25979點，跌31點。

外電引述消息人士指出，美國總統特朗普求繼續推動向價值2000億美元(1.56萬億港元)的中國貨品加徵關稅，並計劃最快在下周諮詢結束後，隨即宣布加徵關稅，但稍後才會正式生效。據悉，美國額外向中國貨徵稅清單，涉及範圍相對廣泛，包括服裝、家具等日用品，以及半導體等科技產品。

美歐關係方面，歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，雖然與美國的貿易關係有所緩和，但雙方在貿易政策上仍有很大分歧。特朗普又指，如果世界貿易組織(WTO)不公平對待美國，寧願退出該組織。

另外，市場關注歐羅區將公布8月的通脹數據，有關結果可能影響歐央行今年底結束量化寬鬆的購債措施，以及明年開始加息的決定。

美國原油庫存減幅較預期高，惟市場擔憂貿易戰風險升溫，油價反覆波動，紐約原油期貨在上日漲逾1%後，現時每桶報70.18美元，跌0.07美元或0.1%；倫敦布蘭特期油亦跌0.19美元或0.24%，報77.58美元。

歐羅區今日將公布8月通脹數據，預期名義通脹將升2.1%，與前一個月相同；核心通脹保持在1.1%水平。意大利次季GDP終值料按年及按季分別升1.1%及0.2%，均與前值相同。