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今日 13:13 國際財經

日立等獲65億巴拿馬單軌鐵路合約

日立與三菱商事表示，已獲得中美洲國家巴拿馬的單軌鐵路系統合約，價值約8.4億美元(65.52億港元)。

該項目是橫跨巴拿馬運河的巴拿馬地鐵3號線，全長約27公里，設有14個車站。日企將交付168節列車及訊號與變電系統。日立子公司意大利安薩爾多STS也將參與。

日本國際協力機構(JICA)將向該項目提供日圓貸款，款項用於土木工程及單軌系統採購。

巴拿馬政府於2016年1月與日本政府達成基本協議，將引進日本的單軌鐵路作為完善首都圈交通基建的一環。

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