國際財經

美國證券交易委員會(SEC)主席克萊頓(Jay Clayton)表示，SEC希望採取措施，讓更多散戶能投資多年來一直迴避上市的公司。

《華爾街日報》引述克萊頓表示，SEC正在評估對旨在保護散戶的規定進行重大變革，目標是向散戶提供更多投資選項。據悉，SEC正計劃在未來數月發布一份概念函，就如何改革籌資程序徵詢公眾意見，包括擴大私有售股交易的准入。

目前，包括優步(Uber)和Airbnb等公司一直青睞風投資本家等私人投資者，而避免上市。