國際財經

美國聯儲局公布，給予德國德意志銀行與四間金融機構額外一年時間，以提交「生前遺囑」。所謂「生前遺囑」，即當銀行陷入財困或經營失敗時所提供的快速有序處置方案。

除了德銀外，其他四間金融企業分別是瑞信、巴克萊、瑞銀與保德信金融(Prudential Financial)。

根據聯儲局與聯邦存款保障公司(FDIC)的共同公告，四間銀行可以最遲在2020年7月1日提交「生前遺囑」，有關限期原為2019年7月1日。至於保德信提交「生前遺囑」限期，則由今年底推遲至2019年12月31日。