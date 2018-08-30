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今日 05:55 國際財經

歐央行執委：希臘復蘇路仍漫長

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身兼歐洲央行執委的德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示，雖然希臘擺脫救助計劃，但復蘇之路依然漫長，須繼續強化銀行業資產負債表現。

希臘在8月20日擺脫為期9年的救助計劃。魏德曼讚賞希臘在過程作出的努力，但表明仍有更多工作有待完成。

希臘自2010年以來，共取得2880億歐羅的救助金，歐盟是最大債主。

希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)表示，當地政府現時有空間可以處理減稅事宜。不過，魏德曼認為，希臘有必要保持財政盈餘。

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