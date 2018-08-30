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今日 03:26 國際財經

Dollar Tree同店銷售收益增長遜預期

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美國最大「一元店」集團Dollar Tree公布上季業績，同店銷售收益增長遜於市場預期，股價即市下滑12%。該公司又表示，將物色中國以外的供應渠道，以應對中美兩國貿易戰升溫的可能。

Dollar Tree披露，40%至42%貨品是進口，因此一旦美國對大批進口貨徵收關稅，對該公司將很不利。Dollar Tree行政總裁Gary Phibin表示，不會坐視問題惡化，將尋求與供應商訂立更佳價格與更換產品組合。

Dollar Tree公布，上季同店銷售收益增長1.8%，低於市場預期的1.84%；Family Dollar分支的同店銷售收益持平，市場預期升0.51%；整體邊際利潤率下降70基點，主要是受到運輸成本上升的影響。

另外，Dollar Tree的主要對手、同日公布業績的Dollar General行政總裁Todd Vasos也表示，密切關注中美兩國貿易爭議，將尋求方法減輕成本衝擊。

Dollar General的上季每股經調整盈利為1.52美元，優於市場預期。Dollar Tree的上季每股經調整盈利為1.15美元，與預期相符。

Dollar General維持全年每股盈利預測不變，依然是介乎5.95至6.15美元，市場預測為6.06美元。

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