國際財經

美國總統特朗普據報支持向中國2000億美元貨物徵收關稅，加上阿根廷及多個新興市場貨幣滙價急滑，消息拖累美股表現，道指尾段一度下滑169點，納指亦由升轉跌，大型科技股升勢收窄，不過，蘋果與亞馬遜仍再創新高，亞馬遜股價突破2000美元水平，市值進一步逼步一萬億美元關口。

市場密切亦關注美國、墨西哥及加拿大之間的貿易談判進展，加上美股連續多日上漲，以及主要股指迭創新高後，今日出現回吐。

截至本港凌晨2時42分，道指報25998點，跌126點或0.48%，即市曾低見25955點，跌幅達169點；對貿易爭端敏感的重型機械股Caterpillar股價下滑1.88%，暫時為表現最弱道指成份股。

蘋果股價仍逆市上揚1.29%，報226.02美元，暫為表現最強道指成份股，較早時曾觸及228.26美元的歷史新高，市值飆至超過1.1萬億美元。股神畢非德稍早時表示，6月以來買入「稍微」更多的蘋果股票，是今年連續第二季增持，顯示他仍然是一名「果粉」。亞馬遜早段已突破2000美元水平，最新報2002.91美元，攀升0.24%，較早時曾升至高位2025.57美元，漲幅達1.37%。

納指暫報8097點，跌11點或0.15%，較早時一度高見8133點，漲0.29%；標普500指數暫報2902點，跌11點或0.39%。

新興市場滙市周四再現動盪，阿根廷央行加息至60厘，但貨幣披索仍一度急瀉21%；巴西央行干預滙市，貨幣雷亞爾挫超過2%；土耳其里拉曾下滑超過5%；南非蘭特則最多回落逾3%；人民幣離岸價一度挫557點子，跌至6.8767元。

另外，截至昨日收市計，標普500指數在8月累計上漲3.5%，納指累計上漲5.7%，兩者均有望連續第5個月上漲。至於道指8月累計上漲2.8%，可能錄得連續第二個月上漲。分析指出，國際貿易緊張關係不斷激化，以及爆發貿易戰的威脅，令股市長期承壓。不過，最近美股似乎擺脫了它們的影響，主要是因為強勁的企業財報與不斷好轉的經濟數據，令市場得到支撐。

美銀美林投資策略主管Niladri Mukherjee表示，美國與墨西哥達成的初步貿易協議，一定程度上減輕了兩國企業在國際貿易與供應鍊等方面的不確定性；同時，認為加拿大重新回到談判桌的可能性是個積極的訊號，各方有望達成一個更加全面的協議，這將支持投資者信心。任何能緩解貿易緊張關係的協議，都會推動美股走高。

經濟數據方面，本周迄今的經濟數據大多利好，其中美國第二季GDP增幅達到4.2%，創4年來新高；消費者信心指數創2000年10月以來近18年新高。不過，二手樓銷售簽約指數則表明住房市場增長動力減弱。

勞動力市場的強勁亦成為美國聯儲局繼續加息背後的關鍵因素之一，而下周美國勞工部將公布8月就業報告。美國今日公布的7月個人收入按月增長0.3%，低於預期0.4%；個人開支增長0.4%，符合預期。