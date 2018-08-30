國際財經

歐盟貿易專員馬爾姆斯特倫(Cecilia Malmstrom)表示，雖然與美國的貿易關係有所緩和，但雙方在貿易政策上仍有很大分歧。

馬爾姆斯特倫出席歐洲議會委員會會議時指出，一如七月歐盟主席容克訪問白宮、與美國總統特朗普達成共識時的宣布般，歐盟與美國有工作組探討消除彼此的一些貨品關稅事宜，但有關安排只限於貨品關稅，不等同重開2016年結束的泛大西洋貿易與投資協定(TTIP)談判。

馬爾姆斯特倫期望，關稅討論可以於2019年10月31日前達成協議。