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今日 02:38 國際財經

加外長方慧蘭：與美貿談取得進展

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加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，與美國官員在北美自由貿易協定（NAFTA）現代化談判上取得進展。

方慧蘭周四上午結束與美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)會晤後稱，雙方的進行的對話富有建設性，內部氛圍很好，官員們正非常努力地推動高層次決策，各方要在短期內完成大量工作，但意願仍很高。

方慧蘭稱，NAFTA談判對加拿大而言極其重要，期望達成一份讓加拿大受益的良好協議。

周四稍晚，方慧蘭將繼續與美國貿易代表辦公室的官員對話。

消息人士則指出，美、加與墨西哥的官員就NAFTA展開談判，經過周三徹夜討論，周四繼續進行，過去數天的討論主要由技術官僚參與，部長級代表很可能在周四碰頭。三國談判代表正努力爭取，在美國總統特朗普提出的周五限期達成共識。

特朗普與加拿大總理杜魯多均發表看法，對會談感樂觀；杜魯多將於周四與加拿大各省長會面，討論貿易談判進展。

美國與墨西哥談判後在周一達成雙邊協議，令加拿大壓力倍增，需要盡快決定是否接受美墨協議的條款，否則將被迫退出NAFTA。新協議中，以汽車關稅問題最受關注，美國總統特朗普要脅，如果加拿大不成為新協議一員，就對加國汽車徵稅。

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