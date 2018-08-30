國際財經

近期美國經濟數據普遍表現良好，繼周二(8月28日)公布的美國8月諮商會消費者信心指數大漲至近18年新高後，周三(8月29日)公布的美國第二季國內生產總值(GDP)年化季率修正值錄得4.2％增長，好於預期增長4％，為近四年來最佳表現。然而美滙指數卻未能受惠於美國強勁經濟數據，反彈受制於95.00一線阻力後輾轉回落至94.50附近整固，逼近8月28日觸及的近一個月低位94.42。美滙指數弱勢推動非美元貨幣回升，加上英鎊/美元受惠於脫歐協議的利好消息而大漲逾180點，歐羅/美元亦得以成功收復1.1700至日內高位1.1709。

事實上，除卻美滙指數大幅回落外，歐羅/美元近段時間走強亦得益於全球貿易關係緩和以及新興市場股滙跌勢暫緩。不過，雖然周二(8月28日)多位德國和歐盟高級官員透露，因擔心土耳其全面經濟危機導致區域不穩定，德國正考慮提供緊急金融援助，可能形式是模仿歐債危機的歐盟專項貸款或雙邊協議，但德國民調機構Deutschlandtrend數據顯示72%的受訪德國人反對向土耳其提供金融援助，援助土耳或將令德國總理默克爾再度陷入政治風險。此外，周三(8月29日)新興市場貨幣再度齊跌，土耳其里拉跌近3%，阿根廷比索暴跌8%創歷史新低，阿根廷總統向國際貨幣基金組織(IMF)提出加快撥發貸款，並稱阿根廷未來數月內將面臨「重大困難」。若新興市場危機再度爆發，料將限制歐羅/美元進一步走強。

值得一提的是，上周德國外長馬斯在德國《商報》上公開撰文表示必須通過建立獨立於美國的支付管道來加強歐洲的自主性，建立歐洲貨幣基金以及獨立的SWIFT系統，決不能再允許美國騎在歐洲頭上為所欲為。鑒於美國對伊朗第二輪制裁將於11月初捲土重來，歐美間的外交關係或將因此進一步惡化。

技術分析方面，歐羅/美元自8月15日觸及逾一年低位1.1300後大幅反彈，在日線圖形成上升通道，目前歐羅/美元雖仍企穩於上升通道底部之上，但若未能順利突破1.1750阻力區，後市或有機會跌穿1.1650並出現大幅調整。投資者應重點關注周五(8月31日)公布的歐羅區8月消費者物價指數(CPI)以及歐羅區7月失業率，若數據表現良好，歐羅/美元有望進一步升向1.1780-1.1800阻力區域，但若歐羅/美元失守1.1650支持區域，則需小心歐羅/美元回落考驗1.1570甚至1.1500水平。

策略方面，我們根據8月24日策略已於1.1700沽出歐羅（下望1.1520，升穿1.1750止損）。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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