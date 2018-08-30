國際財經

加拿大對美加墨三國可達成《北美自由貿易協定》(NAFTA)新協議感樂觀，惟新興市場貨幣動盪，加上美朝關係有機會轉差，市場避險情緒升溫，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7507點，跌55點或0.73%；德國DAX指數報12472點，跌89點或0.71%；法國CAC 40指數報5489點，跌11點或0.21%；意大利富時MIB指數報20690點，跌69點或0.34%。

道指期貨暫報26076點，跌71點。

新興市場貨幣繼續不穩，阿根廷總統稍早要求國際貨幣基金組織(IMF)加快撥款，拖累阿根廷披索兌美元急插逾8%，創歷史新低。IMF其後證實，收到阿根廷要求動用信貸額度撥款，將會重新審核該國情況，盡快作出決定。此外，印度盧比兌美元亦創新低，曾觸及70.825的紀錄新低。

貿易方面，加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，對於美國、加拿大與墨西哥三國可達成NAFTA新協議保持樂觀看法，又披露加美已經解決了NAFTA內關於汽車的問題。美國總統特朗普亦表示，與加拿大貿易磋商進展不錯，處於在周五截止日期之前完成談判的正軌之上。

另外，歐盟指準備在英國脫歐後與其建立前所未有的緊密關係，消息刺激英鎊滙價一度急飆逾1%，突破1.3美元水平，創超過三周新高。

地緣局勢方面，南韓《中央日報》引述政府消息指，美國與南韓計劃在今年12月，舉行代號「警戒王牌」的大規模空軍聯合軍事演習。同時，特朗普批評中國在促使北韓放棄核計劃方面欠缺進展，又指責中國向北韓提供金錢以至能源等援助，形容中國不夠幫忙。

美國上周原油庫存跌幅大於預期，油價延續昨日升逾1%的強勢。紐約原油期貨現時每桶報69.77美元，升0.26美元或0.37%；倫敦布蘭特期油報77.33美元，升0.19美元或0.25%。

德國今日稍後將公布8月失業率及失業人數變動，市場預期分別持平於5.2%及減少8000人；當月CPI初值料分別按月及按年升0.1%及2%，前值分別升0.3%及2%。此外，美國亦公布上周首次申請失業救濟人數，料由21萬人升至21.2萬人；7月個人消費支出及收入料按月均升0.4%。