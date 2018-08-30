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今日 10:25 國際財經 中國財經

在華銷售不佳 現代汽車傳轉銷東南亞

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由於在中國市場的銷量大跌，南韓現代汽車(Hyundai Motor)據報計劃，將其在華製造的汽車運往東南亞銷售，以避免該車企在中國的大多數產能遭到閒置。

現代汽車與集團企業起亞汽車(Kia)曾是中國銷售排行第三名。不過，由於去年中韓爆發外交紛爭，中國消費者抵制南韓產品，重創現代汽車銷售量與品牌形象。

路透引述消息人士表示，現代汽車需要救亡圖存的計劃，但使中國銷售復甦需要一定的時間。該車企正在考慮將中國製造的汽車出口至如東南亞等新興市場，而歐洲也可能被列入考慮。

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