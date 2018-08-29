國際財經

美國參議院情報委員會公布，科技巨擘Twitter、Facebook與Alphabet等高層將出席下周的聽證會，講述他們預防境外勢力干預美國大選的操作。

發布有關消息的參議員Richard Burr與Mark Warner指出，有關聆訊將於9月5日舉行。被邀請出席的科企高層包括Twitter行政總裁Jack Dorsey、Facebook營運總監Sheryl Sandberg ，以及 Alphabet行政總裁Larry Page等。