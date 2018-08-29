國際財經

美股周三全面造好，標指和納指連續第四個交易日破頂，主要因為亞馬遜及Google母公司Alphabet被摩根士丹利上調目標價，亞馬遜與蘋果股價齊創新高，帶動科技板塊上揚，而且美國第二季經濟增長也向上修訂，利好大市氣氛。

美次季GDP增長上修至4.2%

道指早段最多跌28點，之後跟隨另外兩大指數逐步向上，最多升103點，離1月底的歷史高位只差不足2%，收市漲60點或0.23%，報26124點。標指周二首度升穿2900點，收市報2897點，僅漲0.03%，但昨天早段再度穩站2900水平，一度高見2916點，上揚0.65%，收市升16點或0.57%，報2914點。納指曾升1.04%，最高報8113點，收市報8109點，上揚79點或0.99%；獲調高目標價的亞馬遜及Alphabet分別收升3.3%和1.4%，亞馬遜和蘋果更齊創新高，蘋果收升1.4%，報222.98美元，曾高見223.49美元；亞馬遜亦一度觸及1998.69美元，距望2000美元僅一步之遙，市值亦達到9745億美元，進一步逼近1萬億美元大關。

歐洲股市方面，德股和法股皆升，惟英股逆市跌0.71%，因歐盟官員就脫歐談判放軟口風，刺激英鎊尾段升1.2%，報1.3029美元。亞股表現參差，其中日股連續第七個交易日企穩，昨高收近0.2%。

鎊滙飆1.2% 英股回落

受惠企業軟件開支增加和進口減少，美國第二季國內生產總值（GDP）數字經修訂後，增長率從7月公布的4.1%上調至4.2%，是2014年第三季以來最高，分析師本來預期會下調至4%；2018年上半年的GDP增長由3.1%上調至3.2%。不過，第二季增長勢頭未必能夠持續，因為一次性因素影響較大。

另外，美國全國房地產商協會（NAR）公布，待完成房屋交易在7月下跌0.7%，較預期為差。

美滙指數尾段跌0.19%，報94.53；美元兌歐羅偏軟報1.171美元，兌日圓升0.4%，報111.67日圓。

阿根廷披索插8%創新低

新興市場貨幣繼續不穩，阿根廷總統要求國際貨幣基金組織（IMF）加快撥款，拖累阿根廷披索兌美元急插逾8%，創歷史新低；土耳其里拉亦挫逾3%。

紐約期金跌2.9美元或0.2%，收報每盎斯1211.50美元。伊朗石油出口減少，加上美國原油庫存下降，均刺激油價上揚，紐約10月期油升98美仙或1.4%，收報每桶69.51美元；布蘭特期油升0.8%，報76.55美元。