國際財經

歐洲股市周三收市整體反彈，Stoxx 600指數收報386點，上揚0.29%。不過，英國股市下滑0.71%或54點，收報7563點，主要受英鎊滙價一度急飆1%拖累，歐盟官員稱，計劃與英國在脫歐後建立歷來最緊密的關係，消息支持鎊滙上升。

德國DAX指數收報12561點，攀升0.27%或34點；法國CAC 40指數收報5501點，漲0.30%或16點；意大利富時MIB指數收報20760點，上揚0.68%或140點；西班牙IBEX 35指數收報9569點，回落0.39%或37點。