國際財經

美國第二季國內生產總值(GDP)按季年率修正值為增長4.2%，高於預期增長4%，前值為增長4.1%。

期內，消費者支出修正為增長3.8%，前值為增長4%；個人消費支出(PCE)物價指數上漲1.9%，高於預期及前值上漲1.8%。耐用品訂單修正為增長8.6%，前值為增長9.3%。

GDP平減指數修正值為增長3.2%，預期為增長3%，前值為增長3.2%。出口修正值為增長9.1%，前值為增長9.3%，進口修正為下滑0.4%，前值為增長0.5%。