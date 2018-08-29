國際財經

因美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)上周五(8月24日)在傑克遜霍爾全球央行年會上表示，美國目前沒有很高的經濟過熱風險，沒有明顯訊號表明通脹會加速升穿2%，此言論被市場解讀為鴿派訊號，導致美滙指數快速回落至95一線水平，拖累美元/加元自高位1.3102大幅回落並考驗1.3000關口。

儘管美元/加元此前多次於1.3000區域企穩回升，但由於周一(8月27日)一名墨西哥官員表示，與美國的北美自由貿易協定(NAFTA)談判已經結束，並補充說美國與墨西哥就關鍵問題達成共識，市場期待加拿大將重新加入談判，令美元/加元跌穿1.3000。事實上，周二(8月28日)加拿大總理辦公室稱，加拿大總理與美國總統進行了建設性的會談，美國財長努欽(Steven Mnuchin)也稱，預計與加拿大的貿易談判不會出現很多問題，希望本周能與加拿大達成貿易協定。美加雙方高官的積極回應令加元大漲，拖累美元/加元跌穿1.2900至1.2886，刷新6月6日以來的逾兩個月新低。

除了NAFTA談判喜訊的利淡影響之外，經濟數據對美元/加元的影響也不容忽視。周二(8月28日)商務部公布的美國7月貿易逆差錄得722億美元，按月增長6.3%，錄得2015年3月以來最大月度增幅，而造成此等窘況的主要原因是美國7月商品出口錄得連續兩個月下滑。美國貿易赤字情況的惡化表明特朗普的「美國優先」貿易政策未如預期理想，貿易戰不僅影響到貿易夥伴的利益，同時也在打擊美國出口。按傳統經濟理論分析，貿易赤字的擴大自然會導致美元加速流出美國，美元全球供應增加，令美滙指數與美元/加元承壓。

不過，美滙指數昨日跌至四周低位94.41後有所企穩，短期內或有反彈風險，而美元/加元亦已脫離兩個半月低位1.2886而反彈至1.2920附近。但只要美元/加元反彈仍受制於下降通道頂部1.3100之下，後市仍將輾轉下跌，進一步下探1.2855甚至1.2800。短期內投資者應重點關注將今晚公布的美國第二季國內生產總值(GDP)及周四(8月30日)公布的加拿大6月GDP數據，若美國經濟數據表現優於預期或加拿大數據遜於預期，將可推動美元/加元進一步反彈，否則美元/加元將會再度受壓。

策略方面，我們根據8月16日策略於1.3000建立的美元買盤(上望1.3160，跌穿1.2950止損)已於1.3080提前平倉，獲利80點。短期內待美元/加元反彈至1.3000-1.3020區域沽出，下望目標1.2880，止損1.3055。

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