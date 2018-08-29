國際財經

市場憧憬美加本周可以達成貿易協議，紓緩全球爆發貿易戰的憂慮，惟英脫歐暫未有任何進展，歐洲股市中段掉頭下跌。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報7577點，跌39點或0.52%；德國DAX指數報12508點，跌19點或0.15%；法國CAC 40指數報5479點，跌5點或0.1%；意大利富時MIB指數報20572點，跌47點或0.23%。道指期貨暫報26090點，升5點。

《英國衞報》引述消息稱，英國脫歐大臣藍韜文(Dominic Raab)抱怨，歐盟脫歐談判首席代表巴尼耶(Michel Barnier)不斷拒絕與他會面。

數據方面，法國第二季國內生產總值(GDP)修正值為按季增長0.2%，與第一季增速一致；7月家庭消費支出按年修正值為1.7%，符合預期。德國9月GFK消費者信心指數從8月的10.6降至10.5，遜預期，為連續第二個月下降。

另外，美國今日稍後將公布次季實際GDP年化季修正值，市場預期按季增長4%，前值為升4.1%。能源資訊局(EIA)將公布官方數據，料上周的原油庫存減少148.7萬桶，汽油庫存持平，以及蒸餾油庫存增加165萬桶。

油價先跌後回升，紐約原油期貨現時每桶報68.79美元，升0.26美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報76.1美元，升0.15美元或0.2%。