國際財經

人民幣暫見回穩，港滙卻弱過藥煲，金管局唯有密密手接錢，走資壓力明顯擴大，港股顯然彈至50天線已無力再上。

港股氣氛死氣沉沉，連續第五日成交未見過逾千億，相反美股士氣高漲，除蘋果(上市代號AAPL)創新高外，樂觀情緒更有擴大跡象，不少中型股亦破頂。

例如早前介紹過的英偉達(NVIDIA)(上市代號NVDA)，上周已創上市高。上期剛推介的CRO龍頭昆泰(IQVIA)(上市代號IQV)，股價雖然微升，但亦已刷上市高位，只要成交放大，隨時有挾升可能。另外，手術機械人Intuitive Surgical(上市代號ISRG)亦持續破頂，已坐貨無需急沽。

鬼佬對A股戒心重，皆因阿爺出手快狠準，在無風影捉摸下，鬼佬睇見怕怕，最終令內地股市塘水滾塘魚，而缺乏外資基金參與下，估值離地是常態，廿倍內市盈率兼有強勁增長個股近乎滅絕。不過，A股急回價值又再次浮現，如之前提及的海康威視(002415.SZ)，股價已暫見底回升，而萬華化學(600309.SH)亦屬值得留意的白馬股。

萬華化學以製造化學原料MDI起家，MDI為聚氨酯主要原料，聚氨酯則主要應用於保溫材料、汽車飾件及建築行業，由於MDI近乎壟斷，新建裝置技術難度大、建設周期長，所以入場門檻高。

萬華化學於2001年在上海交易所上市，目前產能180萬噸，為亞太地區最大的MDI廠商。上半年淨利潤為69.5億元(人民幣‧下同)，按年增長42.97%；營業收入為300.54億元，按年增長23.02%。

貴為亞太區最大的萬華化學野心依然勃勃，最近中國證監會無條件通過萬華化學向母公司併購匈牙利BorsodChem(下稱BC)，BC現時有30萬噸MDI產能，萬華化學併購完成後，總產能將達到210萬噸，超越德國的巴斯夫(BASF)，登上全球MDI一哥寶座。

有券商估計，完成收購後，萬華化學純利今年可年增75%，每股盈利6.2人民幣，折合8倍預測市盈率，相比同業巴斯夫及科思創(Covestro)，預測市盈率分別為12.35倍及11.54倍，顯然萬華化學依然有足夠水位向上飄。

入市策略方面，建議可在48元附近吸納，以預測大約12倍市盈率計算，目標睇74元，失守44元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文。

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