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今日 16:30 國際財經

日央行委員籲關注貨幣寬鬆副作用

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日本央行貨幣政策委員會委員鈴木人司呼籲，應更加關注貨幣寬鬆政策的負面影響。這意味該行還可能進一步應對政策副作用。

鈴木人司向沖繩商界領袖發表演講時指出，鑑於物價上漲需要時間，預計貨幣寬鬆政策還會持續一段時間，央行需要更多關注貨幣政策對政府債券市場和金融企業的影響。目前來看，允許10年期日本國債孳息率升至0.2%左右將是適宜的，並不會導致銀行貸款或公司債市場出現重大問題。

本月較早前，10年期日本國債孳息率一度漲至0.145%，但過去兩周一直穩定在0.1%附近。

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