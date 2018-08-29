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渣打集團(02888)可能因為違反制裁伊朗規定，再次面臨巨額罰款。

外電報道，渣打代表其伊朗客戶通過美國秘密轉移數十億美元的資金，違反制裁規定，因而付出沉重的罰金。據知情人士表示，一項調查發現，有證據顯示該行的伊朗業務比其承認的更為廣泛。

消息稱，美國的執法和監管機構已完成調查，當局現正權衡對渣打和個別員工實施刑事處罰，開出的罰單金額可能超過該行2012年支付的6.67億美元，最遲於今年底宣布決議。

渣打發言人稱，該行會繼續全力配合調查，並正與美國當局持續進行討論。