國際財經

加拿大重返《北美自由貿易協定》(NAFTA)談判，市場憧憬美加兩國本周可以達成貿易協議，紓緩全球爆發貿易戰的緊張氣氛，歐洲股市早段上升。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報7632點，升15點或0.21%；德國DAX指數報12556點，升28點或0.23%；法國CAC 40指數報5498點，升13點或0.24%；意大利富時MIB指數報20630點，升10點或0.05%。

道指期貨暫報26126點，升41點。

在美墨達成貿易協議後，加拿大外長方慧蘭周二到達美國首都華盛頓的貿易代表萊特海澤辦公室，出席NAFTA談判。方慧蘭稱，對於與美國及墨西哥就新的NAFTA所進行的談判成績感到鼓舞，但重申只會在對加拿大有利以及令中產階級受惠的情況下，簽訂新的NAFTA協議。美國財長努欽表示，希望能夠在本周和加拿大達成貿易協定，預計雙方談判不會遭遇太多阻礙。

不過，有分析認為，美墨協議純粹是美國利用自身的強大談判力量所推動，而並非因為對自由貿易有更合理的態度，因此對中國，以至整體亞洲而言，這項新協議並沒有解決任何問題，反而會令美國對中國採取更強硬的態度，對亞洲地區來說不是好事。

數據方面，法國第二季國內生產總值(GDP)修正值為按季增長0.2%，與第一季增速一致。

沙地阿拉伯能源部顧問認為，美國目前對伊朗的制裁不大可能徹底終止伊朗石油出口，而伊朗亦無法部分關閉全球重要石油運輸通道霍爾木茲海峽和曼德海峽。油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報68.5美元，跌0.03美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報75.87美元，跌0.08美元或0.11%。

美國今日稍後將公布次季實際GDP年化季修正值，市場預期按季增長4%，前值為升4.1%。此外，能源資訊局(EIA)將公布官方數據，料上周的原油庫存減少148.7萬桶，汽油庫存持平，以及蒸餾油庫存增加165萬桶。