國際財經

受美國和墨西哥達成貿易協議引起的樂觀情緒刺激，標指和納指周二連續第三個交易日創收市新高，標指盤中更首次突破2900點，惟其後升幅收窄，甚至一度溫和倒跌。

標指最高見2903點，升幅為0.24%，收市回順報2897點，上揚不足1點或0.03%。納指最高報8046點，升幅為0.35%，收市放緩至升0.15%或12點，報8030點。道指也站穩在26000點以上，不過投資者已轉趨審慎，三大指數至中段基本上已回吐早段升勢，並輕微倒跌，道指最多回軟11點，但收市仍升14點或0.06%，報26064點。

美股三大指數中段一度倒跌

個別股份方面，零售商沃爾瑪股價攀升1.6%，是表現最強道指成份股；蘋果上揚0.8%，思科漲0.7%，微軟升0.6%；美國總統特朗普在Twitter發帖，批評谷歌(Google)的搜尋器顯示假新聞，白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)稱正研究調查谷歌，谷歌母公司Alphabet股價逆市跌0.8%；消費電子產品零售商百思買(Best Buy)第二季度盈利與收入均勝預期，但第三季度預測數字遜色，股價低收5%。

美國主要貿易夥伴中，只剩下中國未解決貿易爭拗。有經濟師警告，美墨協議可能對中美貿易談判不利。ING經濟師稱，美墨協議純粹是美國利用自身的強大談判力量所推動，而並非因為對自由貿易有更合理的態度，因此對中國，以至整體亞洲而言，這項新協議並沒有解決任何問題，反而會令美國對中國採取更強硬的態度，對亞洲地區來說不是好事。

美滙續挫 布油曾見7周高

歐股三大市場個別發展，其中德股輕微低收10點或0.09%。亞股普遍上升，日經平均指數曾突破23000點，但收市時升幅收窄至只有0.06%，報22813點。

美墨貿易協議降低避險需求，令美元繼續下跌，美滙指數尾段跌0.04%，報94.72，並低見94.43，是一個月低位；歐羅曾攀越1.17美元，升至1.1734，尾段報1.1696，只漲0.15%。美元兌日圓靠穩，報111.19日圓。美元弱勢利好金價，但加息預期持續帶來利淡，紐約期金仍微跌1.6美元或0.1%，收報每盎斯1214.4美元。

布油先漲後跌 紐油反覆回軟

全球貿易有好消息，利好油價在亞歐市場造好，到美市時回落，布蘭特期油曾升至7周高位76.97美元，收市報75.95美元，倒跌0.3%；紐約期油表現反覆，收市回落0.5%，報68.53美元。

美國數據方面，標普Case-Shiller覆蓋20個大都會地區的樓價指數6月按年升6.3%，低於市場預期，全國樓價指數升6.2%。另外，會議局消費信心指數在8月升至133.4，是2000年10月以來最高，也勝過分析師預期。