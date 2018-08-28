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今日 01:45 國際財經

百勝中國傳拒逾千三億私有化建議

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《華爾街日報》引述消息人士稱，百勝中國(Yum China)接獲一份私有化建議，涉及金額為170億美元(1326億港元)。但該公司已拒絕有關建議。

根據報道，提出建議的是以Hillhouse Capital為首的財團，每股私有化作價為46美元，較百勝中國周一收市價有28.5%溢價。

百勝中國在美國東岸時間周二中午12時34分至12時39分之間暫停股份交易，主要是因為股價有異常波動。該公司恢復買賣後，股價最多升逾15%至即市高位40.19美元，其後升幅收窄至8%。

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