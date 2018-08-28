國際財經

美墨達成新貿易協議，暫且紓緩環球貿易緊張氣氛，惟市場仍關注英國與歐盟商討脫歐安排的進展，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時39分，英國富時100指數報7604點，升26點或0.35%；德國DAX指數報12555點，升17點或0.14%；法國CAC 40指數報5491點，升12點或0.22%；意大利富時MIB指數報20687點，跌112點或0.54%。道指期貨暫報26107點，升30點。

英國首相文翠珊表示，若未能在明年退出歐盟之前達成協議，也不會是世界末日。英國國際貿易大臣福克斯指出，不希望英國無協議脫歐，並已敦促亞洲國家貿易部長向歐盟表達他們對英國脫歐的看法。德國外交部長馬斯稱，英國硬脫歐風險猶存，歐盟必須為所有脫歐結果做好準備。

數據方面，法國8月消費者信心指數持平於97，並徘徊於近兩年低位，符合市場預期。歐羅區7月M3貨幣供應按年升4%，低於預期升4.3%，前值為增4.4%。

另外，美國今日稍後將公布8月諮詢會消費者信心指數，市場預期由127.4降至126.6。

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報68.09美元，跌0.34美元或0.5%；倫敦布蘭特期油報76.61美元，升0.29美元或0.4%。