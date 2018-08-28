國際財經

美墨達成新貿易協議，投資者憧憬兩國最終能與加拿大取得三方的貿易共識，紓緩環球貿易緊張氣氛，惟市場憂慮英國與歐盟商討脫歐安排進展不順利，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7625點，升48點或0.64%；德國DAX指數報12579點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5486點，升7點或0.14%；意大利富時MIB指數報20763點，跌34點或0.16%。

道指期貨暫報26088點，升11點。

美國和墨西哥經過數月談判後，周一達成雙邊貿易協議，為取代美墨與加拿大三國之間的NAFTA鋪路。墨西哥希望加拿大立即加入，進行三方談判；美國總統特朗普稱，有機會三國齊達成一份可取代NAFTA的協議，也可能是美加另簽雙邊貿易協議。

加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)將於周二前往美國首都華盛頓，參與NAFTA現代化談判。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)強調，如果美加不能達成新的貿易協議，美國可能對加拿大進口汽車徵收關稅。

英國脫歐方面，法國總理菲利普(Edouard Philippe)已指令內閣部長，為英國「硬脫歐」作好準備。總統馬克龍亦表示，期望法國日後跟英國仍然能夠保持堅固及特殊的關係，但重申不會以歐盟各成員國的團結作為代價。

另外，路透引述消息人士稱，沙地阿拉伯國營石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)的上市計劃，被沙地國王薩勒曼(King Salman)叫停。

產油國減產協議履行比率下降，惟委內瑞拉、非洲和伊朗等地存潛在供應風險，抑制油市跌幅。油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶報68.78美元，跌0.09美元或0.13%；倫敦布蘭特期油報76.26美元，升0.05美元或0.07%。

美國今日稍後將公布8月諮詢會消費者信心指數，市場預期由127.4降至126.6。