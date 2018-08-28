國際財經

俄羅斯總統普京表示，俄羅斯能源企業應擴充出口基建設施，為煤炭等產品開闢新市場，而中國市場則格外重要。

俄羅斯為全球第三大煤炭出口國，目前煤炭出口量約2億噸，期望在2025年前對亞洲煤炭出口倍增。

普京與政府官員及能源企業高管開會時表示，全球能源市場的競爭變得激烈。目前商業環境讓俄羅斯得以擴大在全球煤炭市場的曝險，強化其地位，並拉高市場份額。

能源部長諾瓦克(Alexander Novak)亦指出，俄羅斯計劃今年生產約4.2億噸煤炭，超越蘇聯時期的紀錄高位。